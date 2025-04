È stato identificato il cadavere ritrovato ieri mattina, domenica 27 aprile 2025, nel Lago di Lucrino, nel territorio del Comune di Pozzuoli. Si tratta di Francesco Valentino, un uomo di 51 anni originario di Calvizzano. Il corpo dell’uomo, che indossava una felpa rossa, è stato avvistato mentre galleggiava nelle acque del lago.

Trovato morto nel lago di Lucrino a Pozzuoli: la vittima è un 51enne di Calvizzano

Al momento non sono ancora chiare le cause del decesso. I carabinieri della compagnia di Pozzuoli, intervenuti immediatamente sul posto insieme agli esperti della Scientifica, hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo un primo esame medico esterno, il corpo non presenterebbe evidenti segni di violenza. Tra le ipotesi più accreditate c’è quella di un malore improvviso che potrebbe aver colto l’uomo, facendolo cadere in acqua.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Napoli, la salma è stata sequestrata e sarà sottoposta ad autopsia, che potrà fornire ulteriori dettagli sulle cause della morte. Nel frattempo, i militari stanno vagliando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per capire se possano aver ripreso gli ultimi momenti dell’uomo prima della tragedia. Le indagini sono ancora nelle fasi iniziali e non si esclude alcuna pista. Fondamentali saranno le prossime ore per fare piena luce su quanto accaduto sulle sponde del Lago di Lucrino.