Un involucro a forma di mozzarella contenente quasi un kg di cocaina. È ciò che hanno rinvenuto, durante una perquisizione, i Carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna. Così in manette è finito un 33enne di Brusciano, già noto alle forze dell’ordine, che dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.

Trovata in casa una “mozzarella” di cocaina: arrestato 33enne nel Napoletano

A casa dell’uomo, gli uomini dell’Arma hanno trovato anche 7 panetti di hashish per oltre 600 grammi di sostanza. Dopo gli accertamenti, i Carabinieri hanno appurato che il peso della “mozzarella” di droga era di ben 717 grammi. Lo stupefacente era tutto in uno zaino, in camera da letto. L’uomo è finito in carcere, in attesa di giudizio.

A Giugliano, invece, è stata scoperta una piantagione di marijuana in un fondo agricolo, all’altezza di via Madonna del Pantano. Arrestato per produzione e detenzione di stupefacente, il proprietario del fondo, un incensurato di 62 anni. 632 le piante estirpate e distrutte, 150 i chili di marijuana già essiccati posti in sequestro. Recuperati anche ventilatori, cesoie, un generatore di corrente utilizzati per la coltivazione. Il 62enne è ora in carcere, in attesa di giudizio.