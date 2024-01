Era troppo impaziente di venire alla luce e così Gaia, 2 chili e 680 grammi, è nata nell’auto dei genitori, nel parcheggio della casa di cura Villa Fiorita di Capua, nel Casertano. Ad assistere la madre, una donna di Sant’Andrea del Pizzone (frazione di Francolise), l’equipe ginecologica della clinica.

Troppo traffico in strada, Gaia nasce in auto nel parcheggio della clinica

Il traffico ha rallentato la corsa in ospedale e quando la gestante è giunta nello spazio antistante la struttura sanitaria era già in travaglio. A lanciare la richiesta di aiuto è stato il papà della nascitura che, non appena varcato l’ingresso, ha fatto scattare il pronto intervento del team coordinato dal ginecologo di turno Leonardo Di Rosa e dall’ostetrica Eva Tavini, che subito si è trasferito nel parcheggio in cui l’auto della coppia era in sosta.

La donna è stata assistita nel parto avvenuto nell’abitacolo della sua vettura, per essere poi messa in sicurezza insieme alla neonata nella clinica. Mamma e figlia stanno bene, fortunatamente non ci sono state complicanze nella fase di espulsione e subito dopo il parto.

“Mamma e figlioletta stanno ora bene e si trovano ricoverate in una stanza della nostra casa di cura”, assicurano Daniele Percesepe e Pierluigi D’Onofrio dalla direzione sanitaria di Villa Fiorita.