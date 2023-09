Immaginate essere un ragazzo dell’area Nord di Napoli, suonare con la propria band e diventare una delle rivelazioni di MySpace, poi scrivere canzoni prima con Cesare Cremonini e poi per tutto il gotha del pop Italiano. È successo a Davide Petrella, che prima con Le Strisce e poi con i progetti solisti, ha sempre dato voce a una napoletanità verace e non da cartolina.

Tropico, arriva il secondo album: “Quando la Magia Finisce”

Dopo l’ottimo esordio del progetto Tropico, torna con il secondo album “Chiamami Quando La Magia Finisce”, questa volta per Sony Music. Il disco continua nella traccia di un cantautorato classico ma influenzato dagli anni ’70, dal rock and roll indipendente e dalle classiche melodie della nostra tradizione, per una commistione che suona sempre contemporanea con metriche moderne, complice la produzione affidata di nuovo ai Producer partenopei Startuffo e D-Ross, ma anche a new entry come Davide Simonetta e Ceri.

Nella seconda prova di Tropico, aumenta la presenza dei brani in lingua napoletana, che non perdono in potenza narrativa e creano immagini forti, ed aumentano anche i duetti e le collaborazioni in voce: Fantasie, con Cesare Cremonini, ma anche Madame che si cimenta proprio con il napoletano, la raffinata Joan Thiele, la ormai popstar Mahmood su Televisione, uno dei pezzi più forti del disco, e Franco126 in una canzone dedicata proprio alla Zona Nord.

Tropico è atteso al Palapartenope per una data evento il 23 dicembre di quest’anno. Dopo aver scritto con Emma, Elisa, Fibra, Fedez, Lazza, Mengoni, Amoroso, Lamborghini e mille altri, Tropico tiene certamente alta la bandiera della nuova generazione cantautorale partenopea. perché se è vero, come dice lui, che non esiste amore a napoli, sicuramente esiste una scena musicale potente