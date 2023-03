Lei è Federica Aversano, 30 anni, bellissima tronista di Uomini & Donne originaria di Santa Maria Capua Vetere. Questa volta, però, a far parlare di lei non è un corteggiatore o un bisticcio a favore di telecamere. Bensì la Procura: la giovane, infatti, è stata querelata dall’ex ed è attualmente indagata con l’accusa di stalking.

Tronista casertana di Uomini & Donne denunciata dall’ex

A sporgere querela nei suoi confronti è il suo ex compagno nonché papà del suo bambino. Secondo l’accusa, Federica avrebbe commesso nei confronti del precedente fidanzato molestie, atti persecutori, vessazioni, violenza ed altro. E’ stato l’uomo a presentarsi personalmente agli organi di polizia del posto accompagnato dal suo legale, l’avvocato Goffredo Grasso.

Convocata in Procura

Non si conoscono le ragioni che avrebbero indotto Federica a stalkerizzare il suo ex, al punto da spingere il pm Carmen D’Onofrio a iscriverla nel registro degli indagati. Come prevede la procedura del “Codice rosso”, la Procura l’ha convocata per interrogarla e consentirle di difendersi dalle gravi accuse che le sono state mosse. Durante il suo interrogatorio sarà assistita dai suoi difensori di fiducia, gli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo, dinanzi agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria del Comando Stazione Carabinieri.

Cosa fa adesso Federica Aversano

Federica Aversano da alcuni mesi non è più una delle protagoniste di Uomini & Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Ma aveva in programma sul piccolo schermo in altra veste. Nel frattempo è diventata hostess di un’importante compagnia ferroviaria del’Alta Velocità e porta avanti la sua attività di influencer sui suoi canali social.