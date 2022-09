Viene da Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, la nuova tronista di Uomini&Donne, il noto dating show di Mediaset condotto da Maria De Filippi. Si chiama Federica Aversano ed ha 28 anni.

La nuova tronista di Uomini&Donne arriva da Caserta: è Federica Aversano

Mamma di un bambino di due anni e mezzo, di nome Luciano Giuseppe, e single da tre anni, Federica si è già fatta conoscere nella vecchia edizione del programma come corteggiatrice di Matteo Ranieri. Si è distinta per il suo carattere duro e istintivo. “Sono una gran rompiscatole, sono istinto puro – ha dichiarato nella sua presentazione -. Ma quando si tratta di metterci il cuore ho imparato a contare fino a dieci. Caratterialmente mi conoscete già, dicono che sono antipatica, è vero, perché semplicemente il giudizio degli altri non mi tocca. Sono forte del mio”.

Il suo passato

Classe 1993, è un’insegnante. Vive da sola col suo bambino a Santa Maria Capua Vetere. Non ha avuto un passato facile, nonostante la ribalta televisiva che le ha donato popolarità. A segnarla presto un lutto. “All’età di otto anni ho perso il mio papà – racconta – Il mio papà è venuto a mancare quando avevamo otto anni e per questo mi è sempre mancata quella protezione che ricerco in un uomo. Ho cercato presto una famiglia tutta mia, ma ho fallito – confida ancora – ora non voglio più accontentarmi. Quando sono innamorata sono un vulcan. L’uomo per farmi sorridere deve avere la cazzimma ma non essere uno sbruffone. Non cerco un padre per mio figlio, ma un compagno che possa condividere tutto con me e che mi dia emozioni”.