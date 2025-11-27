Trombe marine al largo di Positano: le immagini diventano virali

Questa mattina al largo di Positano sono state avvistate diverse trombe marine, catturando l’attenzione di residenti e turisti. Il fenomeno è stato immortalato dal fotografo Fabio Fusco, noto per i suoi scatti dedicati alla Costa d’Amalfi, che ha condiviso le immagini sulla sua pagina Facebook.

Foto virali sui social

Le foto hanno rapidamente fatto il giro dei social, accompagnate dal commento «Trombe marine al largo di Positano…». Numerosi utenti hanno condiviso e commentato le immagini, stupiti dalla forza e dalla bellezza del fenomeno naturale.

Rischi e allerta meteo

Le trombe marine possono rappresentare un pericolo per la navigazione costiera. La Protezione Civile regionale segnala per le prossime ore aumento dell’instabilità, con temporali locali, rovesci improvvisi e raffiche di vento lungo la fascia costiera.