Tromba d'aria nel napoletano, spazzato via il tetto di un noto ristorante

Una violenta tromba d’aria si è abbattuta nel pomeriggi di ieri, martedì 17 gennaio, su Agerola, in provincia di Napoli. La furia del vento ha letteralmente strappato via il tetto del ristorante “La Cascina del Sole” che in pochi minuti è crollato davanti all’ingresso del locale. I titolari del noto locale hanno poi avvisato i propri clienti che “Causa danni da avverse condizioni meteo resteremo chiusi fino a data da destinarsi”, scusandosi per il disagio. Per fortuna non si registrano feriti.

Campania, è ancora allerta meteo

Intanto la protezione civile ha prorogato l’allerta maltempo su tutta la regione per altre 24 ore ossia fino alle 9 di venerdì 20 gennaio. Il livello di allerta che attualmente è Arancione su gran parte della Campania (ossia su tutte le zone ad esclusione delle zone 2, 4,7: Alto Volturno e Matese; Alta Irpinia e Sannio; Tanagro) dalle 9 di domani mattina diviene Giallo su tutto il territorio.

Fino alle ore 9 di domani, giovedì 19 gennaio, il livello di allerta è:

Arancione su: Zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); Zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); Zona 5 (Tusciano e Alto Sele); Zona 6 (Piana Sele e Alto Cilento; Zona 8: Basso Cilento).

Permane una allerta per precipitazioni di moderata o forte intensità, venti forti con raffiche e mare molto agitato lungo le coste esposte.

Si prevedono ancora precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio e temporale anche di forte intensità. Venti tendenti a molto forti con raffiche da ovest-sud-ovest. Mare molto agitato con mareggiate lungo le coste esposte.​

Dalle 9 di domani, giovedì 19 gennaio, fino alle 9 di dopodomani, venerdì 20 gennaio:​ Gialla