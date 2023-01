Campania, allerta meteo arancione ma non piove: polemiche in rete

E’ polemica in rete per le previsioni meteo che hanno indotto la Protezione Civile della regione Campania a diramare un’allerta di colore arancione. Questa mattina, 18 gennaio, molti residenti si sono addirittura svegliati col sole. Per tutta la durata della mattinata il tempo è stato coperto ma, a parte sporadici e locali rovesci, di pioggia se n’è vista davvero poca.

I malumori hanno già iniziato a serpeggiare tra gli utenti della rete nella giornata di ieri. Situazione quasi fotocopia: allerta meteo arancione ma poca pioggia, soprattutto in provincia di Napoli e di Caserta. I veri danni sono stati provocati dalle raffiche di vento, con i maggiori disagi concentrati nel capoluogo. Sotto accusa, oltre all’attendibilità dei meteorologi, anche le amministrazioni locali, che sulla scorta dei bollettini meteo hanno deciso di disporre la chiusura degli istituti scolastici.

“Menomale che le scuole stanno chiuse. Con questa bella giornata i bambini si divertiranno per strada e si svagheranno un po’. Mandateli a scuola che già abbiamo la nomea di essere un paese descolarizzato”, commenta con una punta di sarcasmo Pierluigi su Facebook. Sulla stessa lunghezza d’onda una mamma: “Mio figlio è rimasto a casa. Non studia e non sa cosa fare. L’allerta della Regione non può sospendere il diritto all’istruzione”.

…Ma lo stadio aperto

A scatenare le polemiche dei cittadini anche la scelta della Prefettura di autorizzare la sfida di Coppia Italia Napoli-Cremonese allo stadio Maradona di Fuorigrotta. Mentre infatti si moltiplicavano le ordinanze dei sindaci che chiudevano scuole e parchi pubblici, i responsabili dell’ordine pubblico, al termine di un sopralluogo, decidevano di far disputare il match nonostante le avverse condizioni meteo. Una disparità di trattamento da parte delle istituzioni che è andata di traverso a molti residenti, increduli di fronte ai rischi di mobilitare 30mila tifosi in una serata da bollino arancione.