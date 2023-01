Rimane decapitato nel tentativo di estrarre il trolley incastrato dai binari. Sarebbe un tragico incidente quello che è costato la vita a un uomo italiano di 47 anni, morto ieri alla stazione Termini di Roma.

Roma, trolley si incastra nei binari: viaggiatore muore decapitato

Sono le 22 circa. La stazione ferroviaria è semideserta, la maggior parte delle corse sono già concluse. In circostanze da chiarire, un uomo si trova sui binari – forse è sceso poco prima da un treno – e sta cercando di recuperare il trolley rimasto incastrato tra un vagone fermo e una banchina. Non si accorge che in quel momento sopraggiunge un treno in transito sul binario diretto al deposito.

Il 47enne rimane decapitato. Il convoglio in corsa trancia il corpo in due senza che la vittima abbia il tempo di salvarsi. Sul luogo della tragedia è intervenuta subito dopo la Polfer. Gli uomini della Polizia Ferroviaria di Roma hanno avvalorato la tesi dell’incidente: l’uomo, italiano, stava tentando di recuperare una valigia, caduta in corrispondenza del binario nove. Indagini ancora in corso per accertare la dinamica del fatto.