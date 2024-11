Dopo un’attesa lunga dieci anni, sono finalmente partiti i lavori per la realizzazione di cinque nuove aule di giustizia, tra cui una bunker, presso il tribunale di Napoli Nord ad Aversa. L’annuncio arriva dal presidente del tribunale, Luigi Picardi, che prevede la consegna delle strutture tra maggio e giugno 2025. A breve partiranno anche i lavori per l’area dedicata alla sosta dei veicoli.

Tribunale Napoli Nord, quasi pronte 5 nuove aule e partono lavori per parcheggio

“E’ un momento centrale, fondamentale per la vita del tribunale di Napoli Nord. I lavori erano previsti nel 2013 ma, a causa di alcune vicissitudini, l’inizio della costruzione di queste aule non hanno consentito la realizzazione di questa opera, ma siamo ora in dirittura finale. Peraltro è un’opera che si aggiunge all’acquisizione degli ambulatori dell’Asl per l’effettuazione delle visite degli invalidi e ad altri interventi”, commenta ai nostri microfoni il presidente del Tribunale di Napoli Nord.

Nel frattempo, sono già operative cinque aule, grazie al trasferimento degli uffici giudiziari in un bene confiscato alla camorra, situato in viale Kennedy, ad Aversa. Inoltre, saranno avviati gli interventi per ospitare il giudice di pace nell’ex casa mandamentale. Nonostante i primi progressi infrastrutturali, resta però irrisolto il nodo del personale. Il tribunale di Napoli Nord, con meno di 100 magistrati, è in forte difficoltà rispetto agli oltre 300 operanti a Napoli. Dei dieci magistrati recentemente assegnati dal Ministero, solo tre hanno effettivamente preso servizio. “Aspetto gravissimo. Mediamente il tribunale di Napoli nord, in rapporto alla popolazione e ai flussi, ha una numero incredibilmente inferiore alla media del distretto. Ancora più grave è la mancanza di personale amministrativo: qui mancano oltre cento unità”, conclude Picardi.

L’intervista