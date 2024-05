Trentola Ducenta, tragedia al centro commerciale Jambo: morto 21enne

Tragedia al centro commerciale Jambo di Trentola Ducenta. Come riporta il sito Edizione Caserta, un ragazzo di 21 anni è deceduto dopo aver accusato un malore improvviso mentre passeggiava nella galleria insieme alla famiglia.

Trentola Ducente, tragedia al centro commerciale Jambo: morto 21enne

I fatti sono accaduti nel pomeriggio di oggi, venerdì 3 maggio, intorno alle ore 17. Il giovane avrebbe accusato un forte dolore al petto e subito dopo si sarebbe accasciato al suolo. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono giunte due ambulanze, compresa l’unità rianimativa. I sanitari del 118 hanno cercato di fare tutto il possibile ma non c’è stato nulla da fare. Il 21enne è deceduto sul colpo. Sul luogo della tragedia sono giunti anche i carabinieri della locale stazione per i rilevi del caso. La giovane vittima, così come riportano i quotidiani locali, era residente in un cittadina dell’agro aversano, e pare che avesse dei problemi cardiaci pregressi.