Servizio straordinario di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe. Durante l’operazione i militari dell’Arma hanno proceduto al controllo complessivo di 25 veicoli e 57 persone, elevando 10 verbali per violazioni al Codice della Strada.

Casal di Principe, controlli straordinari dei carabinieri: tre denunciati e un arresto

Nel corso delle verifiche sono scattate anche alcune denunce. In particolare, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione e riciclaggio un 31enne proveniente dal campo rom di Napoli Gianturco, sorpreso alla guida di un furgone Fiat Scudo risultato provento di furto. Analoga denuncia è stata contestata a un 20enne dello stesso campo rom, trovato in possesso di un altro Fiat Scudo anch’esso rubato. Una 30enne di San Cipriano d’Aversa è stata invece denunciata per porto di armi od oggetti atti ad offendere, poiché sorpresa con un coltello a serramanico.

Anche un arresto

L’operazione si è conclusa con l’arresto di un 51enne di Casal di Principe, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di una perquisizione personale e domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di 112,46 grammi di cocaina, oltre a strumenti utilizzati per la pesatura e il confezionamento della droga. L’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa della convalida dell’arresto.