Due giovani di Melito sorpresi a bordo di una Lancia Y rubata. È accaduto nella serata di ieri mercoledì 17 luglio in via Caracas di Trentola Ducenta. I due, un 26enne e un 29enne, sono stati arrestati in flagranza.

Trentola Ducenta, sorpresi a bordo di una Lancia Y rubata: arrestati due giovani di Melito

I due, con volto travisato e guanti calzati, sono arrivati in quella strada a bordo di una Lancia Y, risultata oggetto di denuncia lo scorso 9 luglio. Mentre cercavano di forzare un’altra vettura dello stesso modello, di proprietà di una 43enne di Casal di Principe, sono stati colti sul fatto dai militari dell’Arma di Trentola Ducenta, che li hanno immediatamente bloccati.

Durante la perquisizione personale e veicolare, i carabinieri hanno rinvenuto diversi arnesi da scasso, un dispositivo OBD (utilizzato per manomettere le centraline elettroniche) e documenti di circolazione relativi a un’altra auto rubata. Il veicolo rubato con cui i due erano arrivati è stato restituito al legittimo proprietario. Il due giovani sono stati arrestati e sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Nei loro confronti i carabinieri hanno avviato anche la procedura per l’emissione del foglio di via obbligatorio.