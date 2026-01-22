Trentola Ducenta, non si ferma all’alt e fugge: 28enne arrestato a Giugliano dopo inseguimento

Non si è fermato all’alt dei carabinieri e ha dato il via a una lunga e pericolosa fuga tra le strade del casertano fino a Giugliano. Nel tardo pomeriggio di ieri, 21 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta hanno arrestato in flagranza un 28enne di Boscoreale con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo era alla guida di una Fiat 500 appartenente a una società di noleggio.

Fuga spericolata: urta l’auto dei carabinieri

Secondo quanto ricostruito, il 28enne avrebbe ignorato l’alt intimato da una pattuglia dell’Arma e avrebbe accelerato per eludere il controllo. La fuga, definita particolarmente pericolosa, è proseguita per diversi chilometri. Durante le manovre evasive l’uomo avrebbe anche urtato l’autovettura di servizio dei carabinieri, causando lievi danni al mezzo.

Inseguimento fino a Giugliano: bloccato e arrestato

L’inseguimento si è concluso a Giugliano, dove il fuggitivo è stato raggiunto e bloccato dai militari. Nel corso della corsa, il 28enne avrebbe lanciato dal finestrino un involucro, recuperato dai carabinieri e risultato contenere 0,6 grammi di cocaina, poi sottoposti a sequestro. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida.