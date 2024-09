Malore killer a Trentola Ducenta. Muore un uomo di appena 48 anni, molto noto nella comunità locale.

Trentola Ducenta, malore nella notte: 48enne trovato senza vita in casa

Il suo corpo – come spiega Casertace.net – è stato rinvenuto privo di vita all’interno dell’abitazione di via Romaniello dove abitava. Il rinvenimento all’alba di ieri, mercoledì.

E.M. è stato soccorso dai sanitari del 118, ma non c’è stato molto che gli operatori dell’ambulanza potevano fare per salvarlo. Dolore e sconcerto nella comunità. Il 48enne, di origini straniere, era benvoluto e si arrangiava facendo lavoretti in zona. Ancora ignote le cause del decesso.