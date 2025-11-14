Dramma nella serata di ieri a Trentola Ducenta. Come anticipa EdizioneCaserta, un uomo di circa 40 anni, presumibilmente di origini straniere, si sarebbe sentito male in piazza Pertini mentre si trovava su una panchina ed è morto.

Trentola Ducenta, malore in piazza: 40enne si accascia sulla panchina e muore

La vittima avrebbe accusato un malore per poi accasciarsi a terra. L’episodio non è sfuggito all’attenzione dei passanti, che hanno allertato i soccorsi. Purtroppo, nonostante l’intervento tempestivo del 118, per il 40enne non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della locale Stazione per mettere in sicurezza la zona e avviare le indagini. Ancora non sono chiare le cause del decesso dell’uomo, saranno i successivi esami a far luce sulle stesse. L’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un malore fatale, forse un infarto.