A Trentola Ducenta, i carabinieri hanno arrestato un 36enne di Casaluce e un 45enne di Casoria, entrambi con precedenti specifici, sorpresi a trasportare parti di auto rubate a bordo di un furgone cabinato Fiat Iveco.

Trentola Ducenta, in giro con furgone carico di pezzi rubati: incidente durante fuga in retromarcia

I militari, impegnati in controlli mirati dopo il ritrovamento di carcasse di veicoli rubati nei pressi del cimitero locale, hanno intercettato il furgone mentre era scortato da una Fiat Panda lungo via Campania. Alla vista dei carabinieri, il conducente della Panda è riuscito a fuggire, mentre quello del furgone ha simulato di fermarsi per poi tentare la fuga in retromarcia. La manovra spericolata si è conclusa con l’impatto contro la recinzione di un’abitazione e un’auto in sosta.

Uno dei due occupanti ha provato a fuggire a piedi ma è stato raggiunto e bloccato dai militari dopo alcune centinaia di metri. All’interno del furgone sono stati trovati una carcassa d’auto tagliata in due, sedili, un serbatoio con liquido infiammabile e altri pezzi di veicoli. I due uomini sono stati posti agli arresti domiciliari.