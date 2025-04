Controlli straordinari per la tutela della salute pubblica sono stati effettuati nella mattinata di ieri, giovedì 10 aprile, a Trentola Ducenta, in provincia di Caserta. I carabinieri della locale stazione, in collaborazione con il personale della ASL di Caserta, hanno eseguito un’ispezione in un minimarket del territorio, riscontrando gravi irregolarità.

Trentola Ducenta, blitz in un minimarket: sequestrati 127 chili di alimenti e sospesa l’attività

Il controllo, scattato poco dopo l’orario di apertura, ha portato alla luce una situazione allarmante: l’attività commerciale risultava sprovvista di collegamento alla rete elettrica e presentava condizioni igienico-sanitarie fortemente compromesse, soprattutto nei locali adibiti allo stoccaggio degli alimenti.

Nel corso delle verifiche, i militari hanno accertato la presenza di 127 chili di prodotti alimentari di origine animale, sia in magazzino che sugli scaffali, conservati in maniera inadeguata e privi di qualsiasi indicazione utile alla tracciabilità. Gli alimenti, in pessimo stato, sono stati immediatamente posti sotto sequestro.

A seguito delle gravi violazioni riscontrate, i Carabinieri di Trentola Ducenta hanno disposto la sospensione immediata dell’attività di vendita al dettaglio.