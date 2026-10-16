Trentola Ducenta, arriva il maxi concorso “Pacco e Contropacco” promosso dal Centro commerciale Jambo1

Una nuova esperienza di gioco – dal 16 ottobre al 6 dicembre – con in palio numerosi premi per tutta la famiglia
Arriva il maxi concorso “Pacco e Contropacco” – da venerdì 16 ottobre a domenica 6 dicembre – promosso dal Centro commerciale Jambo1 (Trentola Ducenta).
Una nuova iniziativa pensata per coinvolgere tutti i visitatori e arricchire l’esperienza di shopping con momenti di intrattenimento e condivisione.
Partecipare è molto semplice: i possessori della Jambo Card (da richiedere gratuitamente all’indirizzo [email protected]) possono presentare – presso la postazione di gioco attiva, dal venerdì alla domenica, a piano terra – uno scontrino di Spazio Conad del valore di almeno 50€ oppure di almeno 20€ di uno dei negozi della galleria.
In palio numerosi premi per tutta la famiglia: Gift Card firmate Jambo; TV Samsung 55”; scopa lavapavimenti Philips; monopattino elettrico Nilox; vaporella vertical Polti; biglietti della SSC Napoli per lo Stadio Maradona e tanti altri ancora.
Gli acquisti validi per tentare le giocate vincenti potranno essere effettuati dal lunedì alla domenica, con la possibilità di provare la fortuna e ritirare gli eventuali premi durante il weekend.
Scopri il regolamento completo sul sito https://www.jambo1.it/event/evento-concorso-a-premi/.