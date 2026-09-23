Giugliano. La bellezza è di casa al parco commerciale “Grande Sud”: arriva “Beauty stor(i)es”

Dal 1° al 18 ottobre al Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano: consulenze, promozioni, gadget ed esperienze dedicate al benessere.

Ad ottobre la cura di sé diventa protagonista al Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano in Campania. Dal 1° al 18 ottobre 2026 torna Beauty Stor(i)es, l’evento sul mondo del benessere giunto alla sua terza edizione, pronto ad animare la galleria con un fitto calendario di appuntamenti pensati per trasformare la quotidiana beauty routine in un’esperienza coinvolgente. Per oltre due settimane, lo shopping incontra le nuove tendenze grazie a consulenze personalizzate, trattamenti skincare, sessioni di make-up, momenti wellness, omaggi e promozioni dedicate.

Il programma e gli appuntamenti principali

10 e 11 ottobre – Beauty Stories Experience: Due percorsi gratuiti e a partecipazione libera senza prenotazione. Da un lato la Color & Image Experience , focalizzata su analisi cromatiche e consulenze di armocromia; dall’altro la Beauty & Wellness Experience , con sessioni guidate di face yoga, tecniche di respirazione e rituali di self-care.

1-18 ottobre: Wycon allestisce un beauty corner fisso con make-up artist a disposizione dei visitatori.

3-4, 10-11 e 17-18 ottobre: IdeaBellezza propone analisi avanzate di pelle e capelli affiancate da sessioni di flash make-up.

6-9 ottobre: Bottega Verde offre consulenze skincare su misura per individuare le reali esigenze della pelle.

16-18 ottobre: Kiko Milano attiva il servizio gratuito Makeup & Go, una consulenza express di 10 minuti.

A completare la rassegna vi saranno offerte esclusive firmate dai principali brand della galleria: IdeaBellezza, Mallardo Profumerie, Jean Claude, Anima e Corpo, Equivalenza, Bottega Verde, Yves Rocher e Wycon. Il Parco Commerciale Grande Sud (Via Circumvallazione Esterna, angolo Via Santa Maria a Cubito, Giugliano) è aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 21:00. Con oltre 120 store, un’ampia area food e zone relax, si conferma la meta di riferimento per lo shopping e il tempo libero alle porte di Napoli.

Scopri di più su beautystories.it/centri/grande-sud#centro-eventi