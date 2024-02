Si tinge di giallo l’accoltellamento di un 37enne ritrovato in via Nunziale Sant’Antonio a Trentola Ducenta. Il giovane presentava una profonda ferita alla gola e ora si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Moscati di Aversa.

Trentola Ducenta, 37enne ritrovato con un taglio alla gola: corsa in ospedale

L’episodio, come spiega Edizione Caserta, risale a domenica sera. Sono in corso accertamenti sulla dinamica del ferimento. Il giovane è stato trasportato al nosocomio dov’è stato sottoposto alle cure dei medici.

Scongiurata dai dottori un’emorragia che poteva essere fatale. Si indaga a tutto campo. Nessuna ipotesi al momento viene esclusa: dal semplice incidente domestico a un gesto di autolesionismo.