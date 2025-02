Ancora non ha compiuto 19 anni, il ragazzo arrestato dai carabinieri questa mattina a Trentola Ducenta, nel casertano, dopo essere stato trovato in possesso di armi e droga occultate all’interno della sua abitazione. A far scattare il blitz dei Carabinieri della locale Stazione, unitamente alle unità cinofile antidroga del Nucleo Carabinieri di Sarno, sono stati i continui viavai di persone sospette dalla sua abitazione che, negli ultimi giorni, hanno destato le lamentele di alcuni cittadini.

Trentola Ducenta, 19enne sorpreso in casa con droga e armi: arrestato dai carabinieri

Il giovane, appena si è reso conto che i carabinieri stavano per entrare nel cortile di casa, ha subito tentato di nascondere all’interno di un’intercapedine ricavata nel muro posteriore dello stabile, una busta termosaldata che, immediatamente recuperata dai militari, è risultata contenere 18 grammi di cocaina. Alla specifica richiesta dei carabinieri di consegnare tutto lo stupefacente in suo possesso, vistosi ormai scoperto e senza vie di fuga ha consegnato una dose di hashish e una dose di marijuana riferendo di non avere altro da nascondere.

I carabinieri, comunque insospettiti dall’atteggiamento nervoso e intollerante del ragazzo hanno proseguito con la perquisizione domiciliare rinvenendo, all’interno dell’armadio ubicato sul balcone della sua camera da letto, una pistola a salve marca Bruni priva di tappo rosso e relative 3 cartucce. All’interno dell’armadio posizionato in camera da letto, invece, hanno rinvenuto un fucile con canne mozzate sovrapposte, marca Browning, risultato oggetto di denuncia di smarrimento, e 5 cartucce cal. 20.

Nel proseguimento della perquisizione, nel sottoscala, i militari hanno trovato ulteriori 156 cartucce calibro 12. Lo stupefacente, le armi e il munizionamento illegalmente detenuti sono stati sottoposti a sequestro penale. Il giovane, accompagnato in caserma, è stato arrestato e condotto ai domiciliari. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, detenzione abusiva di arma e munizionamento.