Accusa un malore e muore in strada. E’ successo a Trentola Ducenta, nell’agro Aversano, lungo la provinciale che collega il centro cittadino al comune di Parete. A perdere la vita un uomo di 62 anni, Salvatore C.

Trentola Ducenta, tragedia in strada: Salvatore si sente male e muore

Come riporta il portale Casertace, il dramma si è consumato l’altra sera lungo la strada Provinciale che collega Parete a Trentola, una delle arterie più trafficate dell’agro aversano anche per la presenza, nelle adiacenze, del centro commerciale Jambo. L’uomo, originario di Aversa, è stato ritrovato senza vita sull’asfalto. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe sentito male mentre passeggiava sul marciapiede. Si è accasciato a terra e ha invocato aiuto.

Ad assistere alla scena alcuni passanti, che hanno prestato i primi soccorsi e poi hanno chiamato il 118. I sanitari però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, avvenuto a quanto pare per cause naturali. Successivamente sono sopraggiunti sul luogo della tragedia i Carabinieri. I militari della Compagnia normanna hanno effettuato i rilievi del caso. Non sono state avviate indagini. Sotto choc i presenti che hanno visto l’uomo morire sotto i loro occhi.

Secondo malore fatale in Campania

Quello di Salvatore S. è il secondo decesso per malore in Campania nel giro di pochi giorni. L’altro ieri ha perso la vita, a Nocera Inferiore, Giampiero Emanuele Pecoraro, morto nel sonno mentre era a casa. I funerali del giovane si sono celebrati ieri. Anche in questo caso si è trattato di un decesso avvenuto per cause naturali, probabilmente dovuto a un infarto che non ha lasciato scampo al 24enne nocerino.