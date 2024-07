Disagi in arrivo per chi è diretto al Sud. Dalle 22:00 di oggi inizierà un periodo di cinque giorni di interruzione del servizio ferroviario sulla linea Battipaglia-Sapri, causando notevoli disagi soprattutto per i vacanzieri diretti nelle località turistiche della costa cilentana. Questo stop, che durerà fino alle 06:00 del 26 luglio, è necessario per effettuare importanti lavori di ripristino dei binari danneggiati da un deragliamento avvenuto il 9 luglio vicino alla stazione di Centola-Palinuro.

Cinque giorni nera per i trasporti su ferro a sud di Salerno: circolazione sospesa sulla linea Battipaglia-Sapri

Per limitare i disagi, è stato organizzato un tavolo tecnico la scorsa settimana, con la partecipazione del sindaco di Sapri, Antonio Gentile, che ha dichiarato: “Siamo pronti ad accogliere i viaggiatori nella nostra stazione, abbiamo predisposto un piano di emergenza con attivazione del centro operativo comunale della protezione civile”. A Sapri, i passeggeri provenienti dal sud proseguiranno il loro viaggio su autobus sostitutivi.

Nel piazzale della stazione di Sapri sono stati organizzati settori specifici per gli autobus in arrivo e partenza, con postazioni fisse della protezione civile, della Croce Rossa e della Polizia municipale. Inoltre, è stato istituito un divieto di sosta temporaneo per le auto nel piazzale antistante la stazione dal 22 al 26 luglio.

Il sindaco Gentile ha aggiunto: “Abbiamo pianificato da giorni come gestire la situazione e siamo pronti a modificare il piano di emergenza se necessario”. Trenitalia ha annunciato che i treni Frecce, Intercity e regionali subiranno cancellazioni e ritardi, con i treni diretti a sud che termineranno a Salerno o Battipaglia e quelli verso nord che si fermeranno a Sapri. È previsto un servizio di autobus sostitutivi tra Salerno, Battipaglia e Sapri. Trenitalia ha anche invitato i viaggiatori a riprogrammare i propri viaggi e a consultare l’Infomobilità sul sito web e sull’app prima di recarsi in stazione, offrendo un rimborso completo per chi rinuncia al viaggio. I servizi ferroviari sulla linea Battipaglia-Sapri riprenderanno gradualmente da venerdì 26 luglio.