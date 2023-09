Torna a tremare la terra nei Campi Flegrei. Questa mattina alle ore 10:04 una scossa di magnitudo 1.5 della scala Richter ha colpito la zona di via Campana e di Agnano.

Terremoto nei Campi Flegrei

L’evento sismico è stato distintamente avvertito dai residenti ed è stato accompagnato da un boato. Il terremoto ha avuto una profondità di 2.7 chilometri. Non si registrano danni a cose o persone, ma l’attenzione resta alta. Nella memoria degli abitanti è ancora fresco il ricordo del sisma di magnitudo 3.8 di qualche giorno fa.

Terremoto anche vicino al cratere del Vesuvio

Stanotte invece un altro terremoto di magnitudo 2.3 si è verificato alle 2.23 nella zona del Vesuvio, in provincia di Napoli. L’epicentro è stato localizzato dall’Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell’Ingv, nell’area del cratere ricadente nel territorio comunale di Trecase, a una profondità di 0 km. La scossa è stata avvertita da alcuni residenti della zona ma non ha provocato danni. I due eventi – Vesuvio e Campi Flegrei – non sono collegati.