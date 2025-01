Continua a tremare la terra nella zona dei Campi Flegrei. Una scossa di terremoto di magnitudo 1.9, infatti, è stata registrata questa mattina, venerdì 24 gennaio, alle ore 6:29 dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano.

Trema la terra a Pozzuoli, lieve scossa di terremoto all’alba

L’epicentro del sisma è stato localizzato nella zona di via Cupa Cigliano, ad una profondità di 2,3 chilometri. Il terremoto è stato distintamente avvertito dalla popolazione in diverse aree della città, tra cui Arco Felice, la zona dello Scalandrone, Agnano, Pisciarelli e via Napoli.

Numerosi residenti hanno dichiarato di aver percepito un forte boato poco prima della scossa, il che ha contribuito ad aumentare la sensazione di paura. Secondo le prime informazioni, non sono stati segnalati danni a persone o cose. Da giorni si succedono eventi sismici, anche di magnitudo superiore a 2.0, a conferma di una ripresa del fenomeno del bradisismo nella zona flegrea.