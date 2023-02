Una scossa di terremoto nel cono del Vesuvio. A segnalarlo l’Osservatorio Vesuviano e l’INGV. La scossa – di magnitudo 1.5 – è stata registrata questa notte, ore 1 e 04. Ad avvertirla alcuni residenti dei comuni della provincia di Napoli.

Trema il Vesuvio, terremoto in provincia di Napoli

L’evento tellurico ha avuto una profondità di 100 metri ed è stato molto superficiale. L’epicentro nel parco nazionale. Non si registrano danni a cose o persone. Non è la prima scossa che colpisce il cratere del vulcano. Lo scorso 28 gennaio un sisma di magnitudo 2.0 era stata rilevata dai sismografi. In quella circostanza la terra tremò in molti comuni dell’hinterland, tra cui San Sebastiano al Vesuvio, Torre del Greco, Somma Vesuviana e Sant’Anastasia.

Scosse di questo tipo sono frequentissime: a cadenza quotidiana, infatti, si verificano diverse scosse all’interno del cratere del Vesuvio, sebbene generalmente tutte al di sotto del grado 1.0 di magnitudo. Meno frequenti, invece, quelle di magnitudo superiore come quella del 28 gennaio e quella di questa notte. Tuttavia la situazione è costantemente monitorata dagli esperti e dai centri di osservazione sismologica.

Ieri scossa in provincia di Avellino

In Campania si sono registrate altre scosse di terremoto di lieve entità nelle ultime 24 ore. Una ad Avellino, con epicentro a Zungoli, di magnitudo 1.4, alle 13 e 57. Un’altra in mattinata, a Casalbuono, in provincia di Salerno. Questa notte, infine, un altro sisma a San Gregorio Magno, sempre nel salernitano. Nessun danno.