La terra continua a tremare ai Campi Flegrei. I sismografi hanno registrato, questa mattina, una scossa di terremoto di magnitudo 2.6, alle ore 10 e 46, con epicentro localizzato nella zona della Solfatara.

Trema di nuovo la terra ai Campi Flegrei: due scosse in mattinata

L’evento tellurico è stato avvertito distintamente nei comuni dell’area flegrea, come Pozzuoli, Quarto e Bacoli, ma anche dai residenti dei quartieri occidentali di Napoli.

La scossa, secondo quanto si apprende, è stata preceduta da un’altra di magnitudo inferiore. Alle 10 e 18, infatti, si è registrato un altro movimento tellurico, pari a 1.7 di magnitudo.

Tanta la paura ai Campi Flegrei, dove da giorni si susseguono scosse di terremoto. L’ultima di maggiore intensità, magnitudo 4.0, infatti, si è verificata appena 48 ore fa, ma per fortuna in quella circostanza non ci sono stati danni rilevanti alle strutture se non la caduta di calcinacci in via Righi ad Agnano e lo sgombero di due famiglie da un edificio pericolante.

Piano di esodo

A breve potrebbe arrivare un piano di esodo in caso di un evento di bradisismo grave nella zona dei Campi Flegrei per la quale il ministro Musumeci porterà un decreto ad hoc in Consiglio dei ministri.

Il provvedimento è allo studio del governo e prevede un piano in caso di bradisismo grave, con assistenza alla popolazione ed eventuali forme di allontanamento temporaneo per i territori particolarmente colpiti dal fenomeno.

Intanto si è riunita la commissione Grandi rischi. “Abbiamo chiesto alla commissione del Sistema nazionale di Protezione civile di farci conoscere l’analisi della comunità scientifica sulla situazione aggiornata dell’area dal punto di vista sismico e bradisismico”, ha spiegato Musumeci