Tre rapine, tra Mugnano e Villaricca, in una sola notte. Ancora ladri scatenati in provincia di Napoli. Stavolta, ad agire sono stati presumibilmente gli stessi malviventi, incappucciati e armati di pistole e fucile, per le modalità con cui si sono consumati i tre raid.

Tre rapine in una notte tra Mugnano e Villaricca: è caccia ai malviventi

Ma andiamo in ordine cronologico. Il primo esercizio commerciale a essere finito nelle mire dei balordi è Il Gigante Blue Moon, noto bar che sorge in via Nenni, a Mugnano. Intorno alla mezzanotte i rapinatori, in presenza dei clienti, si sono fatti consegnare dal cassiere del denaro per poi fuggire. Subito dopo, i balordi hanno raggiunto un distributore di carburanti in corso Italia.

Anche qui, stesso copione: con armi spianate hanno minacciato un dipendente, costringendolo a consegnare loro tutto il denaro che aveva con sé. Con i soldi tra le mani i criminali sono scappati, per poi colpire il loro terzo obiettivo: un’altra stazione di servizio di Corso Europa, stavolta a Villaricca, a poche centinaia di metri da quella di Mugnano.

Stesse modalità

Anche in questo caso, la modalità della rapina è la stessa. I malviventi, una volta arraffati i soldi, sono fuggiti a bordo di un’auto. Sui tre raid indagano i Carabinieri della Compagnia di Marano, guidati dal capitano Alberto Leso. I militari sono impegnati non solo a ricostruire nel dettaglio le rapine, ma anche nelle ricerche dei criminali. Utili alle indagini potrebbero rivelarsi le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza delle tre attività commerciali colpite nella notte.