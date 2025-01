Tre cittadini napoletani, di età compresa tra i 25 e i 53 anni, sono finiti agli arresti domiciliari con l’accusa di furto di autovetture. L’ordinanza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli Nord ed eseguita dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa della Compagnia di Aversa, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli Nord.

Tre cittadini napoletani arrestati per furto d’auto su ordine della Procura di Napoli Nord

Le indagini, avviate a febbraio dello scorso anno, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei tre sospettati, accusati di aver rubato diversi veicoli parcheggiati in strada, tra la provincia di Napoli, compresa anche la città di Giugliano, e il territorio dell’Agro Aversano. Gli arrestati avrebbero dimostrato notevole abilità nel neutralizzare sofisticati sistemi di antifurto installati sui mezzi.

L’attività investigativa è stata resa possibile grazie all’impiego di tecnologie avanzate, come sistemi di geolocalizzazione e intercettazioni telefoniche, nonché alle denunce presentate dalle vittime. Uno degli arrestati era già sottoposto alla misura alternativa della semilibertà, ma il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha deciso di revocarla alla luce delle nuove risultanze investigative. Per tanto quest’ultimo è stato condotto in carcere.