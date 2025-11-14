Tre arresti per droga tra Afragola, Villaricca e Mugnano: sequestrato anche danaro contante

Operazioni a tappeto dei Carabinieri nelle province a nord di Napoli, dove in poche ore sono state eseguite tre distinte attività che hanno portato al sequestro di sostanze stupefacenti e all’arresto di altrettante persone tra Afragola, Villaricca e Mugnano.

Afragola, 32enne ai domiciliari: in casa hashish, marijuana e cocaina

Ad Afragola i militari hanno rinvenuto un ingente quantitativo di droga nell’abitazione di Filomena Caropreso Del Prete, 32 anni, già nota alle forze dell’ordine. All’interno dell’appartamento sono stati sequestrati 290 grammi di hashish, 330 grammi di marijuana e 31 grammi di cocaina, oltre a cinque bilancini di precisione utilizzati per il confezionamento delle dosi. La donna è stata posta agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.

Villaricca, 41enne sorpreso in strada con cocaina e crack

Stessa misura cautelare per Daniele Abbaticchio, 41enne napoletano, fermato dai Carabinieri mentre si trovava in strada a Villaricca. L’uomo aveva con sé 23 dosi tra cocaina e crack, oltre a una somma in contanti ritenuta compatibile con un’intensa attività di spaccio. Anche per lui sono scattati gli arresti domiciliari.

Mugnano, 22enne fermato in auto: trovato con cocaina e hashish

A Mugnano, infine, è finito nei guai il 22enne Antonio Gioia, controllato mentre era alla guida della sua auto. Nel veicolo i Carabinieri hanno trovato 10 grammi di cocaina e circa 3 grammi di hashish, insieme a 160 euro considerati provento illecito. Il giovane è stato arrestato e la droga sequestrata.