Michele Cioffi, 48 anni originario di Nettuno in provincia di Roma è un noto autore e scrittore; Presidente del Comitato Provinciale Libertas di Latina, Coordinatore Nazionale Arte, Cultura e Spettacolo Libertas, Funzionario del Ministero Difesa nel campo dell’informatica, ex Sottufficiale della Marina Militare come esperto in tecniche radar, controllore aereo e istruttore di metodologia della comunicazione.

Tre anni di grandi successi per lo scrittore e aforista Michele Cioffi

Una laurea in Scienze Gestionali e Organizzative, con Master in Diritto Amministrativo, Penale e Processuale, è anche scrittore e sceneggiatore teatrale. Con la sua opera prima “Non avrai bisogno di chiedere” ha realizzato oltre 26 mila copie vendute, caso editoriale dell’anno 2022, 14 Premi Letterari, 1 Premio alla Carriera e all’Impegno nel Sociale, una tournée teatrale con 6 tappe nazionali, 35 premi nazionali e internazionali per l’opera cinematografica tratta dal suo libro e da lui sceneggiata e prodotta; oltre a 2 milioni di audiolibri prodotti e distribuiti gratuitamente per l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti.

All’anagrafe 48 anni, ma all’attivo almeno una ventina di vite vissute ed un ultimo triennio di grande successo che volge al termine tra eventi di rilevanza internazionale realizzati (a fine luglio è stato direttore tecnico e organizzativo dell’evento Mondiale Kurash Roma 2024 presso il Foro Italico di Roma), la nomina ad Ambasciatore alla cultura per CasaSanremo Writers 2024 e una lunga serie di premi ricevuti in ultimo, ma solo in ordine cronologico il “PREMIO D’ECCELLENZA ALLA CARRIERA PER LA CULTURA E L’ IMPEGNO SOCIALE “CITTA’ DEL GALATEO-ANTONIO DE FERRARIS” XI EDIZIONE 2024 – MILANO” assegnatogli pochi giorni fa e che ritirerà in autunno.

SIAMO IN CONCLUSIONE DI UNA STAGIONE CULTURALE E SPORTIVA,MOLTO IMPEGNATIVA E DI GRAN SUCCESSO, QUALE E’ IL SEGRETO?

Ciò che è stato realizzato finora in questi ultimi 3 anni è frutto di abnegazione, dedizione e coraggio.

Il vero successo è per me rappresentato nella possibilità di realizzare quelle che sono le proprie passioni, i propri desideri, senza costrizioni alcune. Se riuscissimo sempre ad essere portatori sani dei propri sogni, ecco allora assaporeremmo tutti la parola successo che non alberga nei titoli di giornale ma proprio nella realizzazione dei propri sogni. Sono consapevole che ho percorso solo un gradino, seppur robusto del mio percorso o quantomeno degli obiettivi che mi sono prefissato. Il segreto in qualunque aspetto della vita, è accettare e fare tesoro delle cose che non vanno, ma farlo in modo proattivo facendole diventare opportunità. In questi anni trascorsi, rimangono impresse le cose belle realizzate, ma ognuna di esse è necessariamente passata attraverso la famosa “ciambella senza buco”. Ogni risultato poi è frutto di un lavoro di squadra. Ringrazio le persone che quotidianamente credono nel mio operato, senza un lavoro di team non si va da nessuna parte, anche in presenza delle qualità più grandi che si possono avere.

L’ULTIMO PREMIO RICEVUTO SARA’ IL TUO 15° RICONOSCIMENTO, DAVVERO UNA CARRIERA INCREDIBILE, COME CI SI SENTE A RICEVERE UN RICONOSCIMENTO SIMILE PER IL PROPRIO OPERATO?

Con orgoglio ed emozione, ho ricevuto la notizia di aver vinto il Premio Internazionale d’eccellenza di alta distinzione Città del Galateo Antonio De Ferrariis , undicesima edizione e patrocinato dalla Presidenza della Repubblica e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Senato con la seguente motivazione:

Premio Eccellenza alla Carriera per la Cultura e l’Impegno Sociale “per il suo impegno nel promuovere la Cultura come un pilastro fondamentale per il Progresso e il Benessere della Società.

Ringrazio tutto il Comitato Scientifico del Premio composto da illustri Operatori Culturali di fama internazionale tra i quali diversi candidati al Premio Nobel per la Letteratura.

Ringrazio la Dott.ssa Regina Resta, poetessa, Presidente di Verbumlandiart – Regina Resta ed editore di Verbum Press e tutta la Giuria di Eccellenza.

Sono davvero emozionato, è il secondo Premio alla carriera, il quindicesimo Premio in 3 anni per la mia opera di scrittore e impegno nel Sociale. Un Premio è sempre sintesi della bontà di un operato ma soprattutto la spinta a cercare di fare sempre meglio nella convinzione di aver intrapreso la strada giusta”. L’impegno nel Sociale, l’occhio sempre attento a temi come la disabilità sono per me motivo essenziale del mio operare a livello nazionale come Dirigente culturale e sportivo e come scrittore e sceneggiatore. Essere premiato proprio per questo impegno è per me fondamentale anche se il vero premio è quello giornaliero nel cercare e nello sperare di creare e realizzare sempre qualcosa che possa migliorare le condizioni delle persone e soprattutto di avvicinare le nuove generazioni allo Sport e alla Cultura.

SCRITTORE, SCENEGGIATORE, DIRETTORE ARTISTICO, DIRIGENTE IN AMBITO SPORTIVO, QUALE DELLE MILLE ANIME DI MICHELE CIOFFI E’ QUELLA CHE PRENDERA’ IL SOPRAVVENTO NEI PROSSIMI ANNI?

Difficile da dire, è una bellissima domanda e anche molto difficile per quella che è la mia personalità sicuramente variegata. Io credo che mai come in questi anni e per le generazioni che verranno, sarà fondamentale diversificare sempre il proprio raggio di azione, certo il tutto accompagnato da specifiche competenze e dalla inesauribile voglia di migliorare e superare ogni limite e ostacolo. Questo è il mio modo di vivere, cambiamento, costruzione e ricerca della propria identità sono alla base dei miei valori e partono dal presupposto che davvero si può e si deve imparare fino all’ultimo giorno della nostra vita. Io credo di poter garantire una cosa più di ogni altra. Saro’ in evoluzione costante ma soprattutto non scostandomi mai da ciò che mi dirà di fare il mio cuore e la mia forza di volontà. Grazie veramente a tutti.

Michele CIOFFI

CURRICULUM

“Non avrai bisogno di chiedere” (libro auto-prodotto su Amazon pubblicato il 14 Maggio 2021, e pubblicato nuovamente in seconda ristampa ed edizione completamente rinnovata esattamente 15 mesi dopo il 23 Agosto 2022 con un background di 10mila copie vendute (ora 26500 censimento al 31/05/2024). Libro attualmente disponibile in versione anche EBOOK in tutte le librerie fisiche ed online italiane.) E’ stato il caso editoriale dell’anno 2021/2022 come da editoriale del Dott. Goffredo Palmerini, giornalista internazionale.

https://www.infooggi.it/articolo/non-avrai-bisogno-di-chiedere-di-michele-cioffi-e-diventato-il-casoeditoriale-dellanno/134580

14 giugno 2021 BestsellerAmazon;

06 luglio 2021 Premio Regione Lazio;

16 agosto 2021 Premio Internazionale per la Letteratura Enrico Caruso;

11 dicembre 2021 Premio Internazionale Vincenzo Crocitti come scrittore emergente dell’Anno;

5 febbraio 2022 menzione speciale al Festival di Sanremo al Concorso Casa Sanremo Writers;

17 Maggio 2022 Premio Nazionale Letteratura Contemporanea in Campidoglio;

11 giugno 2022 Premio Intercontinentale Le Nove Muse.

26 Novembre 2022 Premio Internazionale di Arte Letteraria “Il Canto di Dafne”

9 Febbraio 2023 Premio Speziale CasSanremo Writers 2023 come “Caso Editoriale dell’anno 2022 e scrittore emergente dell’anno”.

10 Giugno 2023 Premio Intercontinentale Le Nove Muse per la nuova sceneggiatura teatrale dal titolo “Siamo Espressione di ciò che manca”

25 Novembre 2023 Premio Eccellenza Carriera Arte e Impegno Sociale Il Canto di Dafne

18 Maggio 2024 Serto d’Oro Eccellenza come Dirigente Libertas Sala d’Onore del Coni

Realizzati 2 milioni di audiolibri a favore dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti a titolo completamente gratuito. Attraverso La sezione del Libro Parlato dell’Associazione, in data 23 Novembre 2021 sono stati resi disponibili per il successivo download presso le 128 Sedi Tour Teatrale 2022 effettuato con lo spettacolo teatrale “Se Ascoltato, il Cuore cura Sempre” tratto dal libro “Non avrai bisogno di chiedere” di Michele CIOFFI per la Regia di Mino SFERRA e la Sceneggiatura e produzione di Michele CIOFFI.

21 Maggio 2022 Teatro Spazio47 Aprilia (Latina)

05 Giugno 2022 Teatro Studio8 Nettuno (Roma)

18 Giugno 2022 Napoli presso Palazzo Venezia

16 settembre 2022 Cittanova (Reggio Calabria) presso Teatro GENTILE

08 Dicembre 2022 Teatro Laura Betti Casalecchio di Reno Bologna

29 Dicembre 2022 Teatro Garbatella Roma

Cortometraggio “Il Privilegio dell’Ultima Onda” tratto dal libro “Non avrai bisogno di chiedere” di Michele CIOFFI per la Regia di Stefano AUFIERO e la Sceneggiatura e produzione di Michele CIOFFI.

16 Agosto 2022 Menzione d’Onore Film Festival di Belgrado

2022 25 Agosto 2022 Menzione d’Onore Cannes World Film Festival 2022

31 Agosto 2022 Vincitore best editing e best cast Gothamite Monthly Film Awards New York

1 Settembre 2022 Vincitore best short Experimental Eastern Europe Film Festival di Cracovia

2 Settembre 2022 Menzione d’Onore Monthly Future Film Festival della Repubblica diMacedonia

3 Settembre 2022 Menzione d’Onore Roma Film Future Festival per il mese di Agosto

9 Settembre 2022 Finale Berlino Film Festival Awards

12 Settembre 2022 Finale Amsterdam Freedom Independent IFF

12 Settembr e 2022 Vincitore Albori Soulplace Film Festival

17 Settembre 2022 Menzione d’Onore Premio Penisola Sorrentina 2022 27^Edizione

19-23 Settembre 2022 Finale Prague Independent Film Festival

8 Ottobre 2022 Selezione Ufficiale Festival del Film di OSTIA

9 Ottobre 2022 Selezione Ufficiale Festival del Film di NAPOLI

26 Ottobre 2022 Selezione Ufficiale Cine Paris Film Festival

31 Ottobre 2022 Quarti di finale London Film e Television Festival

15 Novembre 2022 Selezione Ufficiale Rieti e Sabina Film Festival

15 Novembre 2022 Selezione Ufficiale Pune (India) Shorts International Film Festival

29 Novembre 2022 Selezione Ufficiale Lisbon Monthly Film Festival

6 Dicembre 2022 Semifinalista ARFF Berlin International Awards

6Dicembre Semifinalista Dumbo Film Festival di Los Angeles

14 Gennaio 2023 Vincitore Athens International Monthly Art Film Festival

17 Gennaio 2023 Selezione Ufficiale Madrid Film Awards (MADFA)

21 Febbraio 2023 Semifinalista ARFF Barcelona International AWARDS

23 Maggio 2023 Nominations ARFF Paris International AWARDS

Eventi complementari