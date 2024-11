Travolto e ucciso sulla Domiziana a Varcaturo da pirata della strada: addio a Salvatore Schiano

Salvatore Schiano, conosciuto come “o’ Fuchist”. È lui il 40enne trovato morto nella notte tra sabato e domenica lungo la SS7 Quater, tra gli svincoli di Licola e Varcaturo. Padre di una ragazza di 13 anni, la vittima viveva in una casa popolare nel lotto 15 di Monterusciello.

Travolto e ucciso sulla Domiziana a Varcaturo: “Salvatore rientrava a piedi dalla discoteca”

Come spiega Il Mattino, il corpo senza vita è stato notato da alcuni automobilisti riverso in una pozza di sangue con una grave ferita alla testa. Il 40enne è stato investito da un’auto pirata. La svolta è avvenuta domenica sera quando uomo di 60 anni, anche lui residente a Pozzuoli, si è costituito presso la caserma dei carabinieri per confessare l’accaduto. Secondo la sua versione, non si sarebbe accorto della presenza di Schiano sulla Statale e neanche dell’impatto, avvenuto a circa 100 metri dallo svincolo di Varcaturo. Dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso.

Stando a quanto spiega un nipote della vittima a Cronaca Flegrea, Schiano si trovava a piedi lungo una strada così pericolosa dopo una serata trascorsa in una discoteca di Varcaturo. Non avrebbe trovato un passaggio e avrebbe deciso di rientrare in casa autonomamente. Ieri è stata eseguita l’autopsia sul corpo di Schiano presso il centro di medicina legale dell’ospedale San Giuliano di Giugliano, per stabilire con precisione l’orario e le cause della morte. Intanto, oggi pomeriggio alle 15, nella chiesa di “Santa Maria degli Angeli” a Monterusciello, parenti e amici si riuniranno per l’ultimo saluto a Salvatore.