Giugliano, 40enne investito e ucciso sulla Domiziana: identificato il presunto pirata 

È stato trovato privo di vita nella mattinata di ieri, domenica 24 novembre, lungo il chilometro 47 della statale Domiziana, un uomo di 40 anni di origini ucraine.

Giugliano, 40enne investito e ucciso sulla Domiziana: preso il presunto pirata

La macabra scoperta è avvenuta tra Varcaturo e Licola, grazie a una telefonata anonima che ha avvertito le autorità. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato di Giugliano, la Polizia Stradale e la Scientifica, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’accaduto.

Secondo le prime ipotesi, l’uomo – bianco, privo di documenti – stava camminando sul ciglio della strada quando sarebbe stato investito da un veicolo il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso. Le circostanze del dramma sono ancora avvolte nel mistero: resta da chiarire l’identità della vittima e il motivo per cui si trovasse a percorrere, probabilmente a piedi, una strada particolarmente pericolosa nelle ore notturne. La salma è stata trasportata in obitorio ed è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’autopsia, prevista nei prossimi giorni, sarà decisiva per accertare le cause esatte del decesso e fornire ulteriori dettagli utili alle indagini.

Nel frattempo, gli inquirenti stanno analizzando la posizione di un automobilista portato nel pomeriggio di ieri presso il commissariato di Giugliano per essere interrogato. La sua eventuale connessione con l’incidente è ancora al vaglio degli investigatori.