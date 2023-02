Tragedia sulla linea ferroviaria Napoli-Roma. Poco prima di pranzo un ragazzo – probabilmente un writer – è stato travolto e ucciso da un treno in corsa. Il corpo dilaniato dai binari è stato sbalzato a 20 metri di distanza dall’impatto.

Incidente sulla linea ferroviaria Napoli-Roma: morto un ragazzo

Secondo quanto riporta Edizionecaserta, l’incidente si è verificato nel tratto compreso tra Caserta e Santa Maria Capua Vetere, nel territorio di Cuti. La persona deceduta – secondo le prime risultanze acquisite sul posto – sarebbe la stessa che poco prima stava realizzando dei murales sui piloni che reggono il cavalcavia. Una scritta “pace” a caratteri gialli e rossi. Il graffito sembra completo ma gli agenti di Polizia hanno trovato la valigetta col kit del writer e una bomboletta spray.

Ancora ignota l’identità. Sul posto, oltre ai poliziotti, ci sono anche i familiari, che potrebbero fugare ogni dubbio su questa tragedia. Ancora da chiarire se si sia trattato di un gesto estremo o di un incidente ma si propende per la seconda ipotesi. Il macchinista che conduceva il treno non ha avuto il tempo di frenare ed evitare l’impatto. L’area della tragedia è situata nei pressi del cimitero di Curti. Si attende l’arrivo del magistrato di turno. Intanto circolazione ferroviaria interrotta sulla linea Napoli – Roma via Cassino. Deviati i treni dell’Alta Velocità su tratte alternative.