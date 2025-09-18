Un grave incidente si è verificato martedì sera lungo la Domiziana, nel tratto meridionale di Mondragone. A perdere la vita è stato Macaru Tudor, trentenne originario della Moldavia e privo di fissa dimora, travolto da un’automobile mentre percorreva a piedi la strada.

Travolto da automobile tra Mondragone e Castel Volturno, perde la vita trentenne

Dalle prime informazioni raccolte, come anticipa Edizione Caserta, l’uomo stava camminando in un punto poco illuminato e isolato, non lontano dalla rotatoria che conduce a via Castel Volturno. L’urto con una vettura guidata da un giovane napoletano non gli ha lasciato scampo: il decesso è avvenuto immediatamente, rendendo inutili eventuali tentativi di soccorso.

Il conducente, sotto shock, si è fermato subito dopo l’impatto e ha cercato di prestare aiuto. Successivamente è stato trasportato al pronto soccorso della clinica Pineta Grande. La sua posizione è ora al centro delle indagini, che dovranno stabilire se vi siano estremi per contestare l’ipotesi di omicidio stradale.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Cellole, coordinati dall’ispettore Andrea Bonaccio, che hanno eseguito i rilievi e raccolto i primi riscontri utili a chiarire la dinamica dell’accaduto. Il corpo della vittima è stato trasferito presso l’istituto di medicina legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, a disposizione della magistratura che deciderà se disporre un’autopsia.