Arriva una buona notizia per gli studenti campani tra gli 11 e i 26 anni appartenenti a famiglie con Isee inferiore a 35mila euro.

Il Consorzio Unico Campania ha attivato in queste ore attraverso il suo portale web la piattaforma per presentare le domande per gli abbonamenti gratuiti.

Parte la nuova campagna di abbonamenti gratuiti per gli studenti

Si tratta di una misura voluta dalla giunta regionale guidata dal presidente Vincenzo De Luca e che mira a garantire il trasporto sostenibile ad una larga fetta di popolazione giovanile: gli abbonamenti saranno validi fino al 31 luglio 2025 per la tratta che va dal Comune di residenza alla sede dell’istituto o della facoltà universitaria frequentata ed avranno validità solo nei giorni feriali.

La domanda può essere presentata esclusivamente on-line, accedendo alla piattaforma di richiesta attraverso l’apposita sezione del sito del Consorzio: https://www.unicocampania.it/abbonamenti#abbonamentiStudenti

Anche quest’anno l’abbonamento sarà solo in formato digitale e sarà scaricabile direttamente sul telefono dello studente. Completato l’iter di rilascio dell’abbonamento, lo stesso sarà automaticamente materializzato nella APP Unico Campania del Consorzio, accedendo con le credenziali dell’account dello studente creato nella piattaforma di richiesta.