Sono stati prorogati i servizi di mobilità offerti da Anm ed Eav ai cittadini nei giorni 24, 25, 31 dicembre 2023 e 1 gennaio 2024.

I nuovi orari

Il 24 e il 31 dicembre, vigilia di Natale e Santo Stefano, i servizi di trasporto urbano termineranno alle ore 20:00 (anziché alle 19).

Nei giorni 25 dicembre e 1 gennaio, Natale e Capodanno, invece, quando il termine delle corse è fissato alle 13.30, è stata prevista una ripresa del servizio nella fascia pomeridiana/serale, dalle ore 16.00 alle 23.30.

I nuovi orari sono stati sanciti da un accordo raggiunto all’Unione Industriali di Napoli tra i rappresentanti delle due aziende e le organizzazioni sindacali. Successivi tavoli di confronto definiranno, come precisa una nota, “ulteriori specifiche modalità di erogazione del servizio, tecniche e di sicurezza, che siano coerenti con le esigenze di mobilità dei cittadini e di partecipazione agli eventi calendarizzati per il periodo delle festività in piena sicurezza”.