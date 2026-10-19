Casoria, Farmacia Loreto Gallo: assemblea e sit-in contro il licenziamento di 63 lavoratori

Assemblea dei lavoratori e sit-in questa mattina all’esterno dello stabilimento di Farmacia Loreto Gallo, a Casoria, per protestare contro la procedura di licenziamento collettivo che coinvolge 63 lavoratrici e lavoratori del sito. Nel corso dell’iniziativa è stata ribadita la forte preoccupazione per il futuro occupazionale dei dipendenti e per la continuità delle attività produttive.

Secondo l’Organizzazione Sindacale, la società continua a mantenere ferme le proprie posizioni, senza avanzare proposte concrete in grado di scongiurare i licenziamenti e di individuare prospettive credibili per il futuro dello stabilimento.

Da qui la richiesta, ribadita con fermezza, di revocare la procedura di licenziamento collettivo, così da aprire spazi di confronto concreti e individuare gli investimenti necessari a garantire la prosecuzione delle attività e la salvaguardia di tutti i posti di lavoro.

Non è accettabile, è il messaggio emerso dall’assemblea, che di fronte a una situazione che mette a rischio il futuro di 63 famiglie non vengano messe in campo soluzioni concrete per tutelare l’occupazione e rilanciare lo stabilimento. La priorità deve essere costruire una prospettiva industriale credibile, attraverso investimenti, confronto e responsabilità, evitando che il peso della crisi ricada esclusivamente sulle lavoratrici e sui lavoratori.

La mobilitazione proseguirà fino a quando non arriveranno risposte concrete e garanzie sul futuro occupazionale dei 63 lavoratori coinvolti. Il lavoro va tutelato, le attività vanno salvaguardate e il futuro dello stabilimento di Casoria non può essere sacrificato senza aver prima esplorato ogni possibile alternativa.