Tragico schianto sull’Asse Mediano tra le uscite di Melito e Aversa Nord dove un uomo ha perso la vita a seguito di un incidente stradale. Almeno 5 le vetture coinvolte. I fatti si sarebbero verificati intorno alle ore 15.30 di oggi, giovedì 5 ottobre.

Tragico scontro sull’Asse Mediano uscita Melito, un morto

La dinamica è ancora tutta da ricostruire. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polstrada e i vigili del fuoco. Secondo quanto si è appreso a perdere la vita è stato il conducente di una delle vetture coinvolte nel sinistro. Al momento non sono state rese note le generalità. Le indagini da parte degli agenti di Polizia serviranno a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Traffico bloccato in entrambe le direzioni.

Si tratta del secondo incidente mortale nelle ultime 48 ore. Gennaro Pica, 76enne di Castel Volturno, è stato travolto ed ucciso da un’auto in corsa mentre stavano caricando la sua auto sul carroattrezzi. Secondo quanto racconta il figlio della vittima, che si è rivolto al deputato dell’alleanza Verdi-sinistra Francesco Emilio Borrelli, sembra che il 76enne fosse fermo sulla corsia di emergenza perché il carroattrezzi stava caricando la sua auto, una Fiat Doblò, rimasta in panne. Un’Audi, sopraggiunta in quel momento, ha impattato l’auto proprio mentre la stavano caricando mandandola di fatto oltre le barriere.