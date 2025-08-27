Non ce l’ha fatta Gennaro Cozzolino il 38enne di Napoli rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto lo scorso 22 agosto sull’autostrada A30 Caserta-Salerno, all’altezza dello svincolo di Nocera. L’uomo è deceduto presso l’ospedale di Nocera Inferiore, dove era stato ricoverato subito dopo lo schianto.

Tragico incidente sull’A30: muore 38enne di Napoli schiacciato da un Tir

Secondo le prime ricostruzioni, la Fiat Punto sulla quale viaggiava il 38enne è stata schiacciata da un Tir mentre procedeva in direzione sud. L’impatto è stato violentissimo, e le condizioni del conducente sono apparse da subito disperate.

Determinante è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno impiegato diversi minuti per estrarre l’uomo dall’abitacolo completamente accartocciato. Nonostante i soccorsi tempestivi e il ricovero immediato, le gravi lesioni riportate non gli hanno lasciato scampo. Le autorità competenti hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. Un addio che ha lasciato tracce di vita. La famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi per dare un senso ad una tragedia immane.