Una tragedia immane si è consumata nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre 2025, lungo la SS 7 Bis, al chilometro 35+600, sulla strada che collega il centro commerciale Vulcano Buono all’uscita di Acerra e Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli.

Tragico incidente sulla SS 7 Bis: tre giovani ucraini perdono la vita tra Acerra e Pomigliano

A perdere la vita in un terribile incidente stradale sono stati tre giovani di origine ucraina, residenti in Italia: Kirill Maksiuta, 23 anni, di Casavatore; Masha, 19 anni, di Afragola; e Yarik, 18 anni, di Pomigliano d’Arco.

Secondo una prima ricostruzione, la Renault Scenic sulla quale viaggiavano i tre ragazzi si sarebbe scontrata con una Bmw guidata da un’altra persona. Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento: la magistratura ha aperto un’indagine per stabilire l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gli accertamenti di rito e accertare eventuali responsabilità

Kirill, Masha e Yarik erano giovani ben inseriti nel tessuto sociale dell’area nord di Napoli. La loro scomparsa ha lasciato un vuoto profondo tra coloro che li conoscevano. “La memoria di questi ragazzi merita di essere rispettata e ricordata” — è il messaggio condiviso da chi li ha amati e continua a tenerne vivo il ricordo.