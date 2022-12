Incidente mortale questo pomeriggio sulla strada statale 7 bis: vittima un motociclista.

Lo schianto fatale è avvenuto sulla rampa di raccordo della Nola-Villa Literno, nel territorio liternese.

Incidente mortale sulla Nola Villa Literno

Stando alle prime informazioni, l’incidente sarebbe avvenuto tra una moto e un veicolo. Ancora da chiarire la dinamica dell’impatto costato al vita al motociclista. Lo scontro è avvenuto nei pressi di Villa Literno.

A seguito dell’incidente è stato chiuso il tratto sulla strada statale 7bis/raccordo di Terra di Lavoro. Sul posto le squadre Anas e le forze dell’ordine per i rilievi del caso per gestire la viabilità.

Secondo una prima ricostruzione, l’impatto sarebbe stato violentissimo e l’uomo in sella alla moto sarebbe stato sbalzato via cadendo violentemente a terra. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Vano l’intervento dei sanitari del 118.