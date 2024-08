È di un morto e 7 feriti il bilancio del drammatico incidente avvenuto in via delle Dune a Villa Literno, nella tarda serata di ieri, domenica 18 agosto. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto, uno scooter e una motocicletta 125.

Tragico incidente a Villa Literno, un morto e 7 giovani feriti

La dinamica di quanto accaduto è ancora tutta da chiarire. Nell’incidente sono rimasti ferite due ragazze, una delle quali incinta e un giovane di origini straniere. A indagare sull’incidente sono i carabinieri della stazione di Villa Literno.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe avvenuto tra due auto e uno scooter con a bordo i due cittadini stranieri. Subito dopo sarebbe sopraggiunto un secondo motociclo che non sarebbe stato in grado di fermare in tempo. I conducenti delle due auto si sono fermati per prestare soccorso. Il morto e il ferito grave non sono stati identificati. Probabilmente di origine africana, viaggiavano a bordo di uno scooter senza targa, nessuno dei due aveva i documenti di riconoscimento. Il conducente è morto mentre l’amico che era con lui è stato trasportato all’ospedale di Aversa in codice rosso, dove è attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

Sono rimasti feriti anche due 18enni e altre tre persone tra i 17 e i 20 anni, tra le quali due ragazze che sono state trattenute in ospedale per accertamenti. Due feriti sono stati trasportati all’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca, due al Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.