Tragico incidente ieri sera a Varcaturo, lungo la fascia costiera giuglianese. Poco dopo le 21, due veicoli – un’auto e uno scooter – si sarebbero scontrati in circostanze ancora da chiarire in viale dei Pini Nord. A perdere la vita una ragazzina di 15 anni, Anna S.

Tragico incidente a Varcaturo, scontro tra scooter e auto: morta 15enne

Ci sarebbe anche un altro giovane rimato ferito nello schianto. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118. Purtroppo per l’adolescente non c’è stato niente da fare. Presenti sul luogo del sinistro stradale anche le forze dell’ordine che hanno eseguito i rilievi al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Per agevolare le indagini l’arteria stradale è stata chiusa al traffico veicolare.