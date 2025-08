Un uomo di 40 anni ha perso la vita e un ragazzo di 15 anni è ricoverato in gravi condizioni a seguito di un grave incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, giovedì 31 luglio a Torre del Greco, lungo via Nazionale, una delle principali arterie di Torre del Greco.

Tragico incidente a Torre del Greco: Mirko muore a 40 anni, grave un 15enne

Secondo una prima ricostruzione, due scooter si sono scontrati frontalmente all’altezza di via Torretta Fiorillo. Entrambi i conducenti sono stati sbalzati a terra con violenza. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, per Mirko Acunzo, 40enne originario di Torre del Greco e residente a Scafati, non c’è stato nulla da fare: è deceduto praticamente sul colpo a causa del violento impatto.

Gravemente ferito invece il giovane conducente dell’altro scooter, un ragazzo di 15 anni, trasferito d’urgenza all’Ospedale del Mare e attualmente in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le autorità stanno analizzando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza private presenti nella zona, al fine di stabilire le cause dello scontro. Le indagini proseguono per fare piena luce sull’accaduto.