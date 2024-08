Un tragico incidente si è verificato questa mattina nelle campagne di Grumo Nevano.

Un carabiniere in licenza ha perso la vita mentre stava lavorando all’interno di una serra per aiutare l’anziano padre.

La vittima, Sossio Bencivenga, era un luogotenente dei Carabinieri, in servizio nel salernitano.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, l’uomo era impegnato a sistemare gli archi di ferro che sostengono la copertura in plastica delle serre, quando uno di questi archi si sarebbe improvvisamente sfilato dal terreno, colpendolo violentemente alla nuca. L’impatto è stato fatale, ed è deceduto sul colpo.

Le autorità stanno ancora indagando per chiarire le esatte dinamiche dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità o violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.