Un tragico incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, poco dopo le 15:00, a Santa Cecilia, una frazione del comune di Eboli. Tre persone hanno perso la vita in uno scontro frontale tra due veicoli lungo la strada statale 18.

Morti tre anziani in un tragico incidente vicino Eboli

Le vittime sono tre anziani, tra cui una coppia di ultraottantenni originari di Boscotrecase, in provincia di Napoli, e un ottantenne di Foggia. I tentativi di rianimazione effettuati dai soccorritori sono stati purtroppo vani.

I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre le vittime dalle lamiere delle auto coinvolte, una Opel Astra e una Fiat Panda. L’incidente è avvenuto in prossimità del Cilento Outlet, al chilometro 85,00 della strada statale 18, un tratto stradale purtroppo noto per essere teatro di frequenti tragedie.

Disagi alla circolazione

Questo incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione nella zona. La strada è stata ridotta a una sola corsia, con la viabilità gestita dal personale dell’Anas e dalle forze dell’ordine presenti sul posto. Gli effetti sull’ordinaria circolazione si sono estesi anche alla litoranea che collega Eboli con le località turistiche di Paestum e Agropoli, particolarmente affollata in questi giorni di primo esodo estivo. Le autorità stanno indagando le cause precise dello scontro.