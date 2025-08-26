Nella serata di ieri, lunedì 25 agosto, lungo la statale 18 all’altezza di Prignano Cilento, un violento scontro frontale tra una Bmw e un camper ha strappato la vita a Santo Bottone, 29 anni, originario di Agropoli ma residente a Borgomanero. Con lui viaggiavano la moglie e i due figli piccoli, rimasti feriti ma fortunatamente non in pericolo di vita.

Tragedia sulla Cilentana: Santo muore a 29 anni in un frontale davanti a moglie e bimbi piccoli

Il giovane aveva trascorso la giornata a Palinuro, in gita in barca alla Grotta Azzurra, prima del tragico rientro. L’impatto, avvenuto in un tratto della carreggiata ridotto dai lavori stradali, non gli ha lasciato scampo. I vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, guidati dal capo squadra Nunzio D’Amato, hanno estratto il corpo dalle lamiere ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Vallo della Lucania, la Croce Rossa di Agropoli con un’ambulanza e un’auto medica, oltre a carabinieri e polizia stradale. La carreggiata è stata chiusa e il traffico deviato verso Rutino, con lunghe code e disagi.

Una strada “maledetta”

Il tratto compreso tra Agropoli e Prignano Cilento torna dunque sotto accusa. Da mesi automobilisti e residenti denunciano i pericoli legati all’ammodernamento in corso: carreggiata stretta, traffico intenso dovuto al flusso turistico e velocità eccessive.